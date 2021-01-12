Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçında Bursaspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bursaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Bursaspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bursaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BURSASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Antalyaspor maçı 12 Ocak Salı günü saat 15:45'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

BURSASPOR GALİBİYETLERDE ÜSTÜN

Kırmızı beyazlılar ile Bursaspor, daha önce Türkiye Kupası'nda 3, TFF 1. Lig'de 4, Süper Lig'de de 46 olmak üzere toplam 53 kez birbirlerine rakip oldu. Fraport TAV Antalyaspor bu maçlarda 16 galibiyet, 13 beraberlik ve 24 yenilgi aldı. Antalyaspor, Bursa'da oynanan maçlarda 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 yenilgi aldı.

KUPADA 4'ÜNCÜ KEZ

Fraport TAV Antalyaspor ile Bursaspor, 12 Ocak'ta oynanacak maçla beraber Türkiye Kupası'nda birbirlerine 4'üncü kez rakip olacak. Türkiye Kupası'nda ilk kez 1984 yılında karşılaşan takımların ilk maçı 1-1 sona ererken, ikinci maçtan 1-0 galip ayrılan Bursaspor tur atlayan taraf oldu. Antalyaspor ile Bursaspor, Türkiye Kupası'nda en son 2000 yılında yarı final maçında karşılaştı. Akdeniz ekibi bu mücadeleyi 2-0 kazanarak finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

EN ÇOK 6 GOL ATILDI

İki takım arasında en farklı skorları, 2000-2001 ve 2017-2018 sezonunda Bursa'da oynanan maçlarda 4-0'lık sonuç ile Bursaspor elde etti. En çok golün atıldığı maçlar ise 1995-1996 sezonunda Bursa'da oynanan ve 1999-2000 sezonunda Antalya'da oynanan 4-2'lik maçlar olarak kayıtlara geçti. 6 golün atıldığı iki maçın birini Antalyaspor, diğerini Bursaspor kazandı.

EN ÇOK 1-0 VE 2-1'LİK SKORLAR



İki takım arasında en çok alınan skor ise 13 maç ile 2-1'lik skor olarak istatistiklere yansıdı. İki takım arasında 10 maç 1-0, 6 maç 1-1, 5 maç 3-2, 4'er maç 0-0 ve 2-0, 3 maç 2-2, 2'şer maç 3-0, 4-0 ve 4-2, 1'er maç 3-1 ve 4-1 sona erdi.

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