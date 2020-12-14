14 Aralık 2020, Pazartesi

FUTBOL

Son dakika: TFF'den corona virüsü açıklaması! "Karantina süresi..."

TFF'den corona virüsü açıklaması! Karantina süresi...
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 Giriş Tarihi: 14.12.2020

Son dakika.. Pozitif Vaka Senaryosu'nun kabulüne ve uygulanmasına karar verdi ve konuyla alakalı resmi web sitesinde bir açıklama yayınladı.

, Covid-19 testi pozitif çıkan semptomsuz kişilerin 10. gün yapılacak PCR testinin negatif olması halinde 11. gün sahaya çıkabileceğini açıkladı. İşte TFF'den yapılan o açıklama...

" Yönetim Kurulu 14.12.2020 tarihli toplantısında; T.C. tarafından değiştirilen izolasyon, karantina ve test uygulamaları çerçevesinde, futbola dönüş uygulamalarına ilişkin testi pozitif çıkan semptomsuz kişilerin 10. gün yapılacak Covid-19 PCR testinin negatif olması halinde 11. gün sahaya dönebilmelerine, 10. gün yapılan testin pozitif olması halinde ise sahaya dönüş için test tarihini izleyen farklı takvim günlerinde peş peşe 2 negatif sonuç alınması halinde sahaya dönebilmelerine, bu doğrultuda TFF Sağlık Kurulu tarafından güncellenen Pozitif Vaka Senaryosunun kabulüne ve uygulanmasına karar vermiştir."

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