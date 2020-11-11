Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in corona virüs testi pozitif çıkması nedeniyle toplantıya başkanlık yapan Göksel Gümüşdağ, "beIN SPORTS ile ilgili görüşmeler oldu. Mutabık olduğumuz bir karar aldık ve Federasyon başkanımız Nihat Özdemir'e ilettik. Sayın başkanımız beIN SPORTS yetkilileriyle bir görüşme yapacak." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise şunları söyledi;

"Türkiye Futbol Federasyonu ve beIN SPORTS ile bugüne kadar 14 toplantı düzenledik. İnşallah yakın bir zamanda beIN Sports ile anlaşmamızı imzalayarak yolumuza birlikte devam etmek istiyoruz."

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