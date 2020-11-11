11 Kasım 2020, Çarşamba

FUTBOL

Nihat Özdemir'den yayıncı kuruluş açıklaması! "Yakında anlaşma tamamlanacak"

Özdemir'den yayıncı kuruluş açıklaması! Anlaşma...
FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.11.2020

Başkanı ve Başakşehir Kulübü Başkanı , toplantısınının ardından yayıncı kuruluş ile gerçekleşen görüşmenin detaylarını paylaştı. Özdemir, "Yakında anlaşma tamamlanacak" dedi.

Başkanı 'in corona virüs testi pozitif çıkması nedeniyle toplantıya başkanlık yapan , "beIN SPORTS ile ilgili görüşmeler oldu. Mutabık olduğumuz bir karar aldık ve Federasyon başkanımız 'e ilettik. Sayın başkanımız beIN SPORTS yetkilileriyle bir görüşme yapacak." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise şunları söyledi;

" ve beIN SPORTS ile bugüne kadar 14 toplantı düzenledik. İnşallah yakın bir zamanda beIN Sports ile anlaşmamızı imzalayarak yolumuza birlikte devam etmek istiyoruz."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FUTBOL HABERLERİ
Yılmaz Vural'dan güldüren itiraf! Daha adını söyleyemeden... Yılmaz Vural'dan güldüren itiraf! "Daha adını söyleyemeden..."
Yılmaz Vural A Spor'a açıkladı! Adana Demirspor'dan neden ayrıldı? Yılmaz Vural A Spor'a açıkladı! Adana Demirspor'dan neden ayrıldı?
Kupada 4. Tur programı duyuruldu! F.Bahçe-Sivas Bld. maçının tarihi... Kupada 4. Tur programı duyuruldu! F.Bahçe-Sivas Bld. maçının tarihi...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör