Nihat Özdemir'den yayıncı kuruluş açıklaması! "Yakında anlaşma tamamlanacak"
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kulüpler Birliği toplantısınının ardından yayıncı kuruluş ile gerçekleşen görüşmenin detaylarını paylaştı. Özdemir, "Yakında anlaşma tamamlanacak" dedi.
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in corona virüs testi pozitif çıkması nedeniyle toplantıya başkanlık yapan Göksel Gümüşdağ, "beIN SPORTS ile ilgili görüşmeler oldu. Mutabık olduğumuz bir karar aldık ve Federasyon başkanımız Nihat Özdemir'e ilettik. Sayın başkanımız beIN SPORTS yetkilileriyle bir görüşme yapacak." ifadelerini kullandı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir ise şunları söyledi;
"Türkiye Futbol Federasyonu ve beIN SPORTS ile bugüne kadar 14 toplantı düzenledik. İnşallah yakın bir zamanda beIN Sports ile anlaşmamızı imzalayarak yolumuza birlikte devam etmek istiyoruz."
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