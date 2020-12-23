İstanbul'da Maradona operasyonu! Tablolarda kokain bulundu
İstanbul Havalimanı'nda geçtiğimiz günlerde hayata veda eden Diego Armando Maradona'nın tablolarına gizlenmiş, 2 kilogram 650 gram ağırlığında kokain ele geçirildi. Kolombiya'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirmek isteyen Alman vatandaş, Gümrük Muhafaza ekiplerince gözaltına alındı.
İstanbul Havalimanı'nda, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden ünlü futbolcu Diego Armando Maradona'nın 12 tablosunun arkasına gizlenmiş 2 kilo 650 gram kokain bulundu.
Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Kolombiya'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Hırvat asıllı Alman vatandaşı 72 yaşındaki M.R'nin bagajları, şüpheli hareketleri nedeniyle tomografik x-ray tarama cihazıyla arandı.
X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilen valizlerdeki tablolar, daha sonra dedektör köpeklerle de kontrol edildi.
Köpeklerin de tepki verdiği tabloların arkasına gizlenmiş 2 kilogram 650 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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