03 Kasım 2020, Salı

FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur şöleni A Spor'da!

ZTK'da 3. Tur şöleni A Spor'da!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.11.2020

Ziraat 'nda 3. Tur heyecanı, bugün oynanacak 6 karşılaşmayla başlayacak 86 takımın mücadele edeceği bu etapta, maçlar 3 gün boyunca A Spor ekranlarında olacak.

Ziraat 'nda 3. Tur heyecanı bugün oynanacak 6 karşılaşmayla start alacak. Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu kupada 3. eleme turunda, 2. Eleme turunu geçen 23 takımın yanı sıra Süper Lig'den , Hes Kablo Kayserispor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük, 1. Lig'de yer alan 18 takım, Misli.com 2. Lig'den 39 takım olmak üzere toplam 86 takım yer alacak.

Futbolseverler üç gün boyunca bu heyecanı A Spor ekranlarında takip edecek. Balıkesirspor- Esenler Erok maçıyla başlayacak kupada bugün A Spor'dan yayınlanacak karşılaşmalar şöyle:

Adana-68 Aksaray, BB Erzurum-Karaköprü, Ankaragücü-Kocaeli.

Yarın 14 maçın oynanacağı 3. Tur, perşembe günkü 23 karşılaşmayla sona erecek.

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