18 Aralık 2020, Cuma

FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 şöleni A Spor'da!

ZTK'da son 16 şöleni A Spor'da!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.12.2020

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura .ekimi bugün saat 14.30'da yapılacak ve A Spor’dan canlı yayınlanacak. VAR sisteminin de kullanılacağı maçlar; 12, 13 ve 14 Ocak tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak.

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu kura çekimi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda bugün saat 14.30'da yapılacak ve A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak. Tek maç eleminasyon usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak Son 16 Turu'nda maçlar kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak. Bu turdan itibaren VAR Sistemi'nin de kullanılacağı Kupa'da Son 16 Turu karşılaşmaları; 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak. Kovid-19 sağlık tedbirleri kapsamında kura çekimine kulüp temsilcileri katılmayacak

SON 16'YA KALAN TAKIMLAR

Yeni Malatyaspor
Bursaspor
Kasımpaşa
Rizespor
Galatasaray
Erzurumspor
Gaziantep FK
Alanyaspor
Adana Demirspor
Fenerbahçe
Konyaspor
Antalyaspor
Tuzlaspor
Sivasspor
Başakşehir

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