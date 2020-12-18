Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 şöleni A Spor'da!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura .ekimi bugün saat 14.30'da yapılacak ve A Spor’dan canlı yayınlanacak. VAR sisteminin de kullanılacağı maçlar; 12, 13 ve 14 Ocak tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak.

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda bugün saat 14.30'da yapılacak ve A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak. Tek maç eleminasyon usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak Son 16 Turu'nda maçlar kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak. Bu turdan itibaren VAR Sistemi'nin de kullanılacağı Kupa'da Son 16 Turu karşılaşmaları; 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak. Kovid-19 sağlık tedbirleri kapsamında kura çekimine kulüp temsilcileri katılmayacak

SON 16'YA KALAN TAKIMLAR

Yeni Malatyaspor

Bursaspor

Kasımpaşa

Rizespor

Galatasaray

Erzurumspor

Gaziantep FK

Alanyaspor

Adana Demirspor

Fenerbahçe

Konyaspor

Antalyaspor

Tuzlaspor

Sivasspor

Başakşehir

Beşiktaş

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