Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Beşiktaş ile Tarsus İdman Yurdu karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK izle, A Spor izle...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Beşiktaş ile Tarsus İdman Yurdu kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu maçı 17 Aralık Perşembe günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, VIDA, MONTERO, N'SAKALA, NECİP, JOSEF, MENSAH, GÜVEN, N'KOUDOU, LARIN

TARSUS İDMAN YURDU: BARIŞ, SEFA, İBRAHİM, ŞAHİN, ONUR, MERTCAN, SAMET, ALPEREN, FERHAT, SUAT, ATİLLA

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