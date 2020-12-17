Yılın en iyisi Lewandowski!

FIFA yılın en iyilerini belirledi. Pandemi tedbirlerinden dolayı çevrim içi düzenlenen ödül törende erkek ve kadınlarda yılın en iyileri seçildi. En iyi erkek futbolcu Lewandowski seçilirken, en iyi teknik adam Jürgen Klopp oldu. İşte ödül sahipleri...

FIFA tarafından dağıtılan "Yılın En İyileri" ödülleri farklı kategorilerde sahiplerini buldu.

Pandemi tedbirlerinden dolayı çevrim içi düzenlenen ödül töreni, İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde yapılırken, töreninin sunuculuğunu, Reshmin Chowdhury ile Ruud Gullit üstlendi.

Törende, erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'inin yanı sıra en iyi gol, taraftar ve fair play ödülleri de sahiplerini buldu.



Erkeklerde yılın en iyi futbolcusu ödülünün sahibi, Bayern Münih forması altında Şampiyonlar Ligi, Bundesliga, Almanya Kupası şampiyonlukları yaşayan ve bu üç turnuvayı da gol kralı olarak tamamlamayı başaran Robert Lewandowski oldu.

FIFA Yılın En İyileri ödüllerinde tüm kategorilerdeki dağılım ise şöyle oldu:

EN İYİ EREK FUTBOLCU: Robert Lewandowski (Bayern Münih)



EN İYİ ERKEK TEKNİK DİREKTÖR: Jürgen Klopp (Liverpool)

EN İYİ ERKEK KALECİ: Manuel Neuer (Bayern Münih)

EN İYİ KADIN FUTBOLCU: Lucy Bronze (Lyon)

EN İYİ KADIN TEKNİK DİREKTÖR: Sarina Wiegman (Hollanda Kadın Milli Takımı)

EN İYİ KADIN KALECİ: Sarah Bouhaddi (Lyon)

FIFA PUSKAS YILIN GOLÜ: Heung-Min Son (Tottenham - Burnley / İngiltere Premier Lig)



FIFPRO ERKEKLER YILIN 11'İ: Alisson Becker (Liverpool); Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Virgil van Dijk (Liverpool), Alphonso Davies (Bayern Münih); Joshua Kimmich (Bayern Münih), Kevin De Bruyne (Manchester City), Thiago Alcantara (Liverpool); Lionel Messi (Barcelona), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Cristiano Ronaldo (Juventus)

FIFPRO KADINLAR YILIN 11'İ: Christian Endler (PSG); Lucy Bronze (Lyon), Wendie Renard (Lyon), Milli Bright (Chelsea); Tobin Heath (Manchester United), Veronica Boquete (Milan), Barbara Bonansea (Juventus), Megan Rapinoe (OL Reign); Dephine Cascarino (Lyon), Vivianne Miedema (Arsenal), Pernille Harder (Chelsea)

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