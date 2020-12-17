Başakşehir - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Başakşehir ile Turgutluspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Başakşehir - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK izle, A Spor izle...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Başakşehir ile Turgutluspor kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - TURGUTLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Turgutluspor maçı 17 Aralık Perşembe günü saat 19:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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