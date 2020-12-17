17 Aralık 2020, Perşembe

FUTBOL

Başakşehir - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Başakşehir - Turgutluspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 Giriş Tarihi: 17.12.2020

5. tur maçında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Başakşehir - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK izle, A Spor izle...

'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. tur mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - TURGUTLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Turgutluspor maçı 17 Aralık Perşembe günü saat 19:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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