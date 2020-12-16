16 Aralık 2020, Çarşamba

FUTBOL

Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Fenerbahçe - Karacabey Bld. maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 Giriş Tarihi: 16.12.2020

5. tur maçında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB maçı izle, ZTK izle, A Spor izle...

'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. tur mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı 16 Mart Çarşamba günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE: HARUN, SANGARE, SADIK, SERDAR, NOVAK, OZAN, MERT, SİNAN, THIAM, ÖMER FARUK, CISSE

KARACABEY BLD.: HASAN, İLYAS, ONUR, RASİMCAN, SERGEN, YUSUF, TAŞKIN, GÖKHAN C., BERK, ARDA, GÖKHAN E

Erzurumspor-Esenler Erokspor | Gaziantep-Kocaelispor | CANLI İZLE haberin devamı

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