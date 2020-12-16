Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe ile Karacabey Belediyespor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB maçı izle, ZTK izle, A Spor izle...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Fenerbahçe ile Karacabey Belediyespor kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı 16 Mart Çarşamba günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE: HARUN, SANGARE, SADIK, SERDAR, NOVAK, OZAN, MERT, SİNAN, THIAM, ÖMER FARUK, CISSE

KARACABEY BLD.: HASAN, İLYAS, ONUR, RASİMCAN, SERGEN, YUSUF, TAŞKIN, GÖKHAN C., BERK, ARDA, GÖKHAN E

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