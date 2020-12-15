Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Yeni Malatyaspor ile Hekimoğlu Trabzon FK karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK izle, A Spor izle...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Hekimoğlu Trabzon FK kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - HEKİMOĞLU TRABZON FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon FK maçı 15 Aralık Salı günü saat 17:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

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