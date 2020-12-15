15 Aralık 2020, Salı

FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası'nda şov başlıyor! 5. tur maçları naklen A Spor'da

Türkiye Kupası'nda şov başlıyor! 5. tur maçları naklen A Spor'da
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 Giriş Tarihi: 15.12.2020

Türkiye’nin kupası Ziraat ’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 3. gün oynanacak 5. tur maçları A Spor’da yayınlanıyor.

A Spor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ziraat 'nda 5. tur maçları bugün 5 karşılaşma ile başlıyor. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmalarda kazananlar, bir üst tura adını yazdıracak. Ezeli rakipler F.Bahçe, G.Saray, ve ile 'de lider olan Alanya, son 16 için sahaya çıkacak. Önceki yıllarda olduğu tüm maçları yayınlanacak olan A Spor'da, karşılaşmalar öncesi özel röportajlar ve analizler de yer alacak.


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