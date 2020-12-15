Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Çaykur Rizespor ile Eskişehirspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK izle, A Spor izle...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Eskişehirspor kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı 15 Aralık Salı günü saat 15:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

DİĞER