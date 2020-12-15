15 Aralık 2020, Salı

FUTBOL

Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Rizespor - Eskişehirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 Giriş Tarihi: 15.12.2020

5. tur maçında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK izle, A Spor izle...

'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. tur mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı 15 Aralık Salı günü saat 15:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

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