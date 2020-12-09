09 Aralık 2020, Çarşamba
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Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı!
Son dakika... Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Süper Lig karşılaşamalarının hakemleri belli oldu. İşte detaylar...
2020-2021 Sezonu Süper Lig 5 ve 7. hafta erteleme karşılamaları 9 Aralık'ta, 12. Hafta karşılaşmaları 11, 12, 13 ve 14 Aralık'ta, TFF 1. Lig 13. Hafta karşılaşmaları 8, 9 ve 10 Aralık'ta, Misli.com 2. Lig 14. Hafta karşılaşmaları 8 ve 9 Aralık'ta, Misli.com 3. Lig 10. Hafta karşılaşmaları ise 9 ve 10 Aralık'ta oynanacak.
Karşılaşma programları şöyle:
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