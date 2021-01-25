25 Ocak 2021, Pazartesi

FUTBOL

Brezilya'da uçak kazası! 5 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da uçak kazası! 5 kişi hayatını kaybetti
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.01.2021

'da meydana gelen uçak kazasında, . Lig'i takımlarından 'ın kulüp başkanı ve 4 futbolcusu hayatını kaybetti.

kulübünden yapılan açıklamaya göre, Porto Nacional kentindeki Tocantis Havacılık Birliği pistinden, yarın yapılacak maç için Goiania şehrine gitmek üzere havalanan özel uçağın düşmesi sonucu 6 kişi öldü.

Açıklamada, "Kazadan kurtulan olmadığını üzülerek bildiriyoruz. Bu acı ve dehşet anında kulüp, gerekli desteği sağlayacağı aile üyeleri için dua etmenizi istiyor." ifadelerine yer verildi.

Kazada pilotun yanı sıra Palmas Futebol e Regatas Kulüp Başkanı Lucas Meira (32) ile futbolcular Lucas Praxedes (23), Guilherme Noe (28), Ranule (27) ve Marcus Molinari (23) hayatını kaybetti.

Kazanın araştırılması için soruşturma başlatıldı.

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