Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hakem açıklaması!
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de verilen hakem kararları ve eleştiriler sonrası resmi web sitesinden bir açıklama yayınladı. İşte o detaylar...
İŞTE TFF'DEN YAPILAN O AÇIKLAMA
Bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, futbol ailesinin büyük fedakârlıkları ile devam eden sezonda, hakemlerimizin, daha ilk haftadan başlayan ve son dönemlerde de artan bir şekilde tartışmaların odak noktası haline getirildiğini üzüntüyle takip etmekteyiz.
Türk futbolunun daha çok güçlenmesi için omuz omuza vererek kenetlenmek gerekirken, özellikle kulüp başkanlarımız, yöneticilerimiz, teknik direktörlerimiz ve futbolcularımızın, neredeyse her hakem kararını, kasti hata olarak değerlendirdiklerini ve maalesef eski alışkanlıklardan vazgeçmediklerini görüyoruz.
MHK Başkanımız Sayın Serdar Tatlı, kurul üyelerimiz ve hakemlerimiz, Türk futbolunun genel sorunları nedeniyle hiçbir hataya tahammülünün olmadığı bu dönemde, büyük bir sorumlulukla görevlerini yapmaya çalışmaktadır. Ancak daha 11 haftasını geride bıraktığımız sezonda maalesef haksız bir şekilde hedef tahtası haline getirilmektedirler.
Özellikle sezon başından beri, kulüp başkanları tarafından yapılan açıklamalar ile, hakemlerimize çok açık bir şekilde 'ayar verme' çabası ve çalışmaları gözlemlemekteyiz.
Yıllardır süre gelen 'öznesiz' konuşmalar ve yorumların, sosyal medyadaki yalan-yanlış yazıların, Türk futboluna ve hakemliğine hiçbir yarar getirmediği, aksine en fazla zararı bu tür söylemler ve asılsız iddiaların verdiği ortadadır.
Televizyon programlarında, gazete yazılarında veya sosyal medyada hakemlerimizi töhmet altında bırakmaya çalışanlar, iddialarını ispatlamakla mükelleftir. Aksi takdirde müfteridirler.
Tabii ki büyük bir dikkatle; hakaret içermemek şartıyla yapılan eleştirilere saygı duyuyor, futbolumuzun ve hakemliğimizin gelişmesi için sunulan fikirler veya önerilere değer veriyor, not ediyoruz. Bu önerileri, futbolumuzun diğer sorunlarında da olduğu gibi, kulüplerimizle beraber aynı masada oturarak konuşmaya, geliştirmeye her zaman açık olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.
Süper Lig'de ilk kez maç yöneten genç hakemlerimizin yanı sıra tecrübeli hakemlerimiz ile birlikte yola devam edilen ve Türk hakemliğinin geleceği adına cesur adımların atıldığı bu sezonda, kaos algısı yaparak hakemlerimizin baskı altına alınmasına asla müsaade etmeyiz.
Futbolun tüm aktörlerine çağrımız; artık her sezon başka başka sorunları perdeleme adına hep sergilenen bildiğimiz klasik stratejilerden vazgeçmeleridir.
Maçlardan sonra sadece hakemlerin konuşulduğu, puan kaybı veya kazanımların sadece hakem yönetimlerinden kaynaklandığı algısı oluşturan tartışmaların son bulmasını arzu ediyoruz.
Futbolun diğer aktörlerinin saha içi performanslarının yorumlandığı, mali ve idari yönetimlerin güçlü veya zayıf taraflarının değerlendirildiği, çözüm önerilerinin sunulduğu bir ortam, Türk futbolunun gelişmesine ve sağduyunun hakim olmasına yardımcı olacaktır.
Mevcut futbol ikliminde sadece işlerine odaklanıp, görevlerini yapmaya çalışan Merkez Hakem Kurulumuz ve hakemlerimize güveniyor, inanıyor ve destekliyoruz.
Nasıl ki, Milli Takımımız'ın veya Avrupa'da mücadele eden kulüplerimizin başarısı ile gurur duyuyorsak, Şampiyonlar Ligi'nde 3 Türk hakeminin aynı sezonda ilk kez görev yaptığı bir dönemde, uluslararası alanda hemen her hafta maç yöneten hakemlerimizin başarısı ile de gurur duymalıyız.
Hakemlerimizin, TFF'nin sunduğu teknolojinin tüm imkânlarını kullanarak, verilen eğitimlerle eksiklerini gidereceklerine, varsa hatalarından ders çıkartarak kendilerini geliştireceklerine ve bu tartışmaların içinde bir daha yer almamaları için maçlarda daha iyi yönetimler göstereceklerine inanıyoruz.
Değerli kulüplerimizin, tüm plan, çalışma ve çabaları ile sezonun kalan kısmında rekabetin ve yarışın daha güzel yaşanması için katkı sağlayacaklarını ümit ediyor, Federasyonumuzun kararlılıkla Türk hakemliğinin destekçisi olduğunu hatırlatıyoruz.
Kamuoyuna saygılarımızla.
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