03 Aralık 2020, Perşembe

FUTBOL

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu corona virüsüne yakalandı

Bakan Kasapoğlu corona virüsüne yakalandı
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 Giriş Tarihi: 03.12.2020

Dr. , resmi hesabından, kendisinin ve eşinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Dr. , hesabı Twitter'dan açıklama yaptı. Bakan Kasapoğlu, eşi ile birlikte yaptırdıkları corona virüsü testinin pozitif çıktığını, genel durumunun ise iyi olduğunu belirtti. Kasapoğlu, "Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz" ifadelerini kullandı.

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