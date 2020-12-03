Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu corona virüsüne yakalandı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı. Bakan Kasapoğlu, eşi ile birlikte yaptırdıkları corona virüsü testinin pozitif çıktığını, genel durumunun ise iyi olduğunu belirtti. Kasapoğlu, "Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz" ifadelerini kullandı.

Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı.



Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız.



Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz. — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) December 3, 2020

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