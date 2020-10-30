30 Ekim 2020, Cuma

FUTBOL

Mesut Özil'den İslam düşmanı Avrupa'ya sert sözler!

Özil'den İslam düşmanı Avrupa'ya sert sözler!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 Giriş Tarihi: 30.10.2020

forması giyen Mesut Özil, İslamiyet'i terörizmle bağdağtırmak isteyen Avrupa ülkelerine çok sert sözler söyledi. Özil sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Terörizmin İslam'da yeri yoktur" ifadesini kullandı.

Almanya 'nda forma giymesine rağmen İslam inancından ve Türk kimliğinden asla ödün vermeyen Mesut Özil, İslamiyet'i terörizmle bağdaştırmaya çalışan Avrupa ülkelerine Kur'an-ı Kerim ayetiyle yanıt verdi.

Mesut Özil, hesabından "Terörizmin İslam'da yeri yoktur" başlığı altında yaptığı paylaşımda Kur-an-ı Kerim'deki Maide Suresi'nden bir ayete yer verdi.

İşte o paylaşım:

"Haksız yere kim bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur." (Maide - 32)

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