Arsenal forması giyen Mesut Özil, İslamiyet'i terörizmle bağdağtırmak isteyen Avrupa ülkelerine çok sert sözler söyledi. Özil sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Terörizmin İslam'da yeri yoktur" ifadesini kullandı.

Almanya Milli Takımı'nda forma giymesine rağmen İslam inancından ve Türk kimliğinden asla ödün vermeyen Mesut Özil, İslamiyet'i terörizmle bağdaştırmaya çalışan Avrupa ülkelerine Kur'an-ı Kerim ayetiyle yanıt verdi.

Mesut Özil, sosyal medya hesabından "Terörizmin İslam'da yeri yoktur" başlığı altında yaptığı paylaşımda Kur-an-ı Kerim'deki Maide Suresi'nden bir ayete yer verdi.

İşte o paylaşım:

"Haksız yere kim bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur." (Maide - 32)

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