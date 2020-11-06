Türkiye 3-3 Yunanistan | MAÇ SONUCU - ÖZET | A Milli Takım'ımız turu Yunanistan'a bıraktı

2022 Futsal Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, Yunanistan ile karşılaştı. Millilerimiz, Yunanistan ile 3-3 berabere kaldı. Adını 2022 Futsal Avrupa Şampiyonası'na yazdıracak takımı Yunanistan'da oynanacak maç belirleyecek. Golleri haberimizden izleyebilirsiniz...

EURO 2022 Avrupa Futsal Şampiyonası Play-Off 1. maçında Yunanistan'ı ağırlayan A Milli Erkek Futsal Takımı, kıran kırana geçen mücadelede sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

EURO 2022 Avrupa Futsal Şampiyonası Play-Off 1. maçında A Milli Erkek Futsal Takımı Yunanistan'ı ağırladı. Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Daniel Matkovic, Marco Rothenfluh ve Uğur Çakmak yönetti. Yaklaşık bir haftadır Kocaeli'de kampta olan Milliler'imiz zorlu geçen mücadeleye Erkan Çınar, Cem Keskin, Onur Mengi, Göktan Işılak ve Mahmut Keskin beşlisiyle başladı.

İLK YARIDA 4 GOL

Oyuna baskılı başlayan A Milli Futsal Takımı, oyunun ikinci dakikasında Cem Keskin ile 1-0 öne geçmeyi başardı. Ancak yaklaşık bir dakika süren üstünlük Antonios Manos'un ayağından yediğimiz golle sona erdi. Oyunda denge kuran Yunanistan Milli Takımı öne geçmek için üst üste atak geliştirdi ve 9. dakikada Takis Artinos ile 2-1 öne geçti. İlk yarıda beraberlik için birçok hücum organizasyonu geliştiren A Milli Erkek Futsal Takımı, 18. dakikada 2. golü buldu ve soyunma odasına 2-2'lik skorla gitti.

İKİNCİ YARIDA BERABERLİK BOZULMADI

Soyunma odasından beraberlikle dönen A Milli Takım, karşılaşmanın ikinci yarısına gol isteğiyle başladı. Üst üste kurduğu atak oyunlarıyla gol arayan Kırmızı-beyazlılar, 26. dakikada Anıl'ın golüyle yeniden önce geçti (3-2). Beraberlik için arayışlarını sürdüren Yunanistan milli takımı ise Marios ile 33. dakikada güldü (3-3). Maçın devamında karşılılı gol arayışları sürdü ancak skor tabelasında değişiklik olmadı. Ay-yıldızlı milliler tur şansını 10 Kasım'da Yunanistan'da oynanacak maça bıraktı.

İŞTE MİLLİLERİMİZİN GOLLERİ

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