Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında BB. Erzurumspor ile Karaköprü Belediyespor karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, BB. Erzurumspor - Karaköprü Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | ZTK maçları nasıl izlenir? A Spor izle...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelesinde bugün BB. Erzurumspor ile Karaköprü Belediyespor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Peki, BB. Erzurumspor - Karaköprü Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BB. ERZURUMSPOR - KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

BB. Erzurumspor - Karaköprü Belediyespor maçı 3 Kasım Salı günü saat 18:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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