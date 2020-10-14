İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda günün maçları! Ziraat Türkiye Kupası'nda hangi maçlar oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur heyecanı yaşanıyor. Bugün 15 karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Kritik mücadeleler arasında Mardin Fosfat - Siirt İl Özel İdare, Kütahyaspor - Bursa Yıldırımspor ve İçel İdman Yurdu - Ceyhanspor maçları yer alıyor. Bu 3 karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak. Peki Ziraat Türkiye Kupası'nda hangi maçlar oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 1. Tur mücadelelerinde 15 kritik maç oynanacak. Kazanan takımların ismini bir sonraki tura yazdıracağı Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları şu şekilde;

13:00 Mardin Fosfat - Siirt İÖİ

13:30 Fatsa Bld - Yomraspor

13:30 Elazığ Bld FK - Batman Petrol

13:30 Kozan Spor - Kahta 02

13:30 Yeşilyurt Bld - Adıyaman 1954

13:30 İskenderun - Payasspor

13:30 Kestelspor - Karaman Bld

13:30 Şile Yıldız - Modafen

13:30 Arnavutköy Bld - Çengelköyspor

13:30 Yalovaspor - HEASK

13:30 1877 Alemdağ - Edirnespor

13:30 Kırıkkale BA - Gölcükspor

15:00 Kütahyaspor - Yıldırımspor

15:00 Tekirdağspor - Bayrampaşaspor

19:00 İçel İY - Ceyhanspor

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