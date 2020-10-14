İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda günün maçları! Ziraat Türkiye Kupası'nda hangi maçlar oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur heyecanı yaşanıyor. Bugün 15 karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Kritik mücadeleler arasında Mardin Fosfat - Siirt İl Özel İdare, Kütahyaspor - Bursa Yıldırımspor ve İçel İdman Yurdu - Ceyhanspor maçları yer alıyor. Bu 3 karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak. Peki Ziraat Türkiye Kupası'nda hangi maçlar oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 1. Tur mücadelelerinde 15 kritik maç oynanacak. Kazanan takımların ismini bir sonraki tura yazdıracağı Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları şu şekilde;
13:00 Mardin Fosfat - Siirt İÖİ
13:30 Fatsa Bld - Yomraspor
13:30 Elazığ Bld FK - Batman Petrol
13:30 Kozan Spor - Kahta 02
13:30 Yeşilyurt Bld - Adıyaman 1954
13:30 İskenderun - Payasspor
13:30 Kestelspor - Karaman Bld
13:30 Şile Yıldız - Modafen
13:30 Arnavutköy Bld - Çengelköyspor
13:30 Yalovaspor - HEASK
13:30 1877 Alemdağ - Edirnespor
13:30 Kırıkkale BA - Gölcükspor
15:00 Kütahyaspor - Yıldırımspor
15:00 Tekirdağspor - Bayrampaşaspor
19:00 İçel İY - Ceyhanspor
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