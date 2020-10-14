14 Ekim 2020, Çarşamba

FUTBOL

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda günün maçları! Ziraat Türkiye Kupası'nda hangi maçlar oynanacak?

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda günün maçları!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.10.2020

'nda 1. tur heyecanı yaşanıyor. Bugün 15 karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Kritik mücadeleler arasında - İl Özel İdare, Kütahyaspor - Yıldırımspor ve İçel İdman Yurdu - Ceyhanspor maçları yer alıyor. Bu 3 karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak. Peki Ziraat Türkiye Kupası'nda hangi maçlar oynanacak?

'nda heyecan devam ediyor. 1. Tur mücadelelerinde 15 kritik maç oynanacak. Kazanan takımların ismini bir sonraki tura yazdıracağı Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları şu şekilde;

13:00 - İÖİ
13:30 Fatsa Bld - Yomraspor
13:30 Elazığ Bld FK - Petrol
13:30 Kozan Spor - Kahta 02
13:30 Yeşilyurt Bld - 1954
13:30 İskenderun - Payasspor
13:30 Kestelspor - Bld
13:30 Şile Yıldız - Modafen
13:30 Arnavutköy Bld - Çengelköyspor
13:30 Yalovaspor - HEASK
13:30 1877 Alemdağ - Edirnespor
13:30 BA - Gölcükspor
15:00 Kütahyaspor - Yıldırımspor
15:00 Tekirdağspor - Bayrampaşaspor
19:00 İçel İY - Ceyhanspor

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