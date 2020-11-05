05 Kasım 2020, Perşembe

FUTBOL

Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te

Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te
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Giriş Tarihi: 05.11.2020

'in 8. haftasında 6 Kasım Cuma günü FK ile karşılaşacak kafilesi, Gaziantep'e geldi.

'e özel uçakla gelen siyah-beyazlı kafilede, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, , , , Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Rachid Ghezzal, Atakan Üner, Ajdin Hasic, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vincent Aboubakar yer aldı.

Havalimanında takım otobüse binmeden önce taraftarlar teknik direktör 'a çiçek verdi.

Kafile, daha sonra konaklayacakları otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

Gaziantep FK ile arasındaki karşılaşma 6 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Gaziantep Kalyon Stadı'ndan oynanacak.

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