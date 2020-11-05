Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş'ın, kafilesi belli oldu. Siyah-beyazlılar, Tahkim Kurulu'nun 2 maçlık cezasını 1 maça indirdiği Josef de Souza'yı da Antep'e götürdü. 31 yaşındaki yıldız teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde forma giyebilecek. | Son dakika Beşiktaş haberleri