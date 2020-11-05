Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kadrosu belli oldu! Josef de Souza...

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş'ın, kafilesi belli oldu. Siyah-beyazlılar, cezası süren Josef de Souza'yı da Antep'e götürdü. Tahkim, Brezilyalı futbolcunun cezasında indirim yaparsa, 31 yaşındaki yıldız teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde forma giyebilecek. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takım, cezası süren Josef de Souza'yı da Antep maçı kafilesine dahil etti.

İşte Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu:

"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Rachid Ghezzal, Atakan Üner, Ajdin Hasic, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vincent Aboubakar."

DİĞER