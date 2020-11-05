05 Kasım 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kadrosu belli oldu! Josef de Souza...

Beşiktaş'ın Gaziantep maçı kadrosu belli oldu! Josef de Souza...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 Giriş Tarihi: 05.11.2020

'in 8. haftasında FK ile karşılaşacak 'ın, kafilesi belli oldu. Siyah-beyazlılar, cezası süren Josef de Souza'yı da Antep'e götürdü. Tahkim, Brezilyalı futbolcunun cezasında indirim yaparsa, 31 yaşındaki yıldız teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde forma giyebilecek. | Son dakika Beşiktaş haberleri

'in 8. haftasında FK ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takım, cezası süren Josef de Souza'yı da Antep maçı kafilesine dahil etti.

İşte Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu:

"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Rachid Ghezzal, Atakan Üner, Ajdin Hasic, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vincent Aboubakar."

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