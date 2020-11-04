04 Kasım 2020, Çarşamba

FUTBOL

Yılın Sporcusu ödülünü Ozan Tufan aldı!

Ödüller sahiplerini buldu! İşte yılın sporcusu
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Giriş Tarihi: 04.11.2020

Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödülleri 5. Kez İstanbul’da gerçekleştirilen organizasyonla düzenlendi. İstanbul’da gerçekleştirilen Yılın Sporcusu Ödül Töreni'nde, Yılın Sporcusu Ozan Tufan seçilirken, yılın futbolcusu ise İngiltere'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü oldu. İşte detaylar...

Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödülleri 5. Kez İstanbul'da gerçekleştirilen organizasyonla düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz, Türkiye Voleybol Milli Takım oyuncuları ve spor dünyasından birçok isim katıldı.

Gerçekleştirilen törende şu isimler ödül aldı:

Yılın Çıkış Yapan Sporcusu: Merih Demiral
Yılın Kadın Sporcusu: Avrupa Şampiyonu Paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı
Yılın Sporcusu: Ozan Tufan
Yılın Futbolcusu: Çağlar Söyüncü
Yılın Takımı: Türkiye A Milli Futbol Takımı
İslam Çupi Milliyet Ekstra Özel Ödülü: U19 Avrupa Şampiyonu Genç Kız Milli Takımı
Erdoğan Demirören Büyük Ödülü: Türkiye Voleybol Federasyonu

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