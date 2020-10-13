Ziraat Türkiye Kupası: Bergama Belediye - Manisaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor. Bergama Belediye ile Manisaspor karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bergama Belediye - Manisaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 1. tur mücadelesinde bugün Bergama Belediye ile Manisaspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Peki, Bergama Belediye - Manisaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BERGAMA BELEDİYE - MANİSASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bergama Belediye - Manisaspor maçı 13 Ekim Salı günü saat 15:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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