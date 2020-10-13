13 Ekim 2020, Salı

FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası: Bergama Belediye - Manisaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bergama Belediye - Manisaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.10.2020

'nda heyecan başlıyor. ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bergama Belediye - Manisaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nda heyecan devam ediyor. 1. tur mücadelesinde bugün ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Peki, Bergama Belediye - Manisaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BERGAMA BELEDİYE - MANİSASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bergama Belediye - Manisaspor maçı 13 Ekim Salı günü saat 15:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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