13 Ekim 2020, Salı

FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası: Çarşambaspor - Yozgat 1959 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Çarşambaspor - Yozgat 1959 maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 Giriş Tarihi: 13.10.2020

'nda heyecan başlıyor. ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Çarşambaspor - Yozgat 1959 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası maçlarını canlı izle!

'nda heyecan devam ediyor. 1. tur mücadelesinde bugün ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Peki, Çarşambaspor - Yozgat 1959 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ÇARŞAMBASPOR - YOZGAT 1959 MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Çarşambaspor - Yozgat 1959 maçı 13 Ekim Salı günü saat 13:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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