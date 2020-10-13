Ziraat Türkiye Kupası: Çarşambaspor - Yozgat 1959 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor. Çarşambaspor ile Yozgat 1959 karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Çarşambaspor - Yozgat 1959 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası maçlarını canlı izle!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 1. tur mücadelesinde bugün Çarşambaspor ile Yozgat 1959 karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Peki, Çarşambaspor - Yozgat 1959 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ÇARŞAMBASPOR - YOZGAT 1959 MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Çarşambaspor - Yozgat 1959 maçı 13 Ekim Salı günü saat 13:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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