Ziraat Türkiye Kupası: İçel İdman Yurdu - Ceyhanspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor. İçel İdman Yurdu ile Ceyhanspor karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, İçel İdman Yurdu - Ceyhanspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası canlı izle!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 1. tur mücadelesinde bugün İçel İdman Yurdu ile Ceyhanspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Peki, İçel İdman Yurdu - Ceyhanspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İÇEL İDMAN YURDU - CEYHANSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İçel İdman Yurdu - Ceyhanspor maçı 14 Ekim Çarşamba günü saat 19:00'da Aspor'da canlı yayınlanacak.

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