14 Ekim 2020, Çarşamba

FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası: İçel İdman Yurdu - Ceyhanspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İçel İdman Yurdu - Ceyhanspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 Giriş Tarihi: 14.10.2020

'nda heyecan başlıyor. ile Ceyhanspor karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, İçel İdman Yurdu - Ceyhanspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası canlı izle!

'nda heyecan devam ediyor. 1. tur mücadelesinde bugün ile Ceyhanspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Peki, İçel İdman Yurdu - Ceyhanspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İÇEL İDMAN YURDU - CEYHANSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İçel İdman Yurdu - Ceyhanspor maçı 14 Ekim Çarşamba günü saat 19:00'da Aspor'da canlı yayınlanacak.

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