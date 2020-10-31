Son dakika: TFF, bir hakemin corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı

Son dakika haberi: TFF, bir üst klasman yardımcı hakemin corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman yardımcı hakeminin cuma günü yapılan yeni tip corona virüso (Covid-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, hakemin semptom göstermediği ancak talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alındığı belirtildi.

Test sonucu pozitif çıkan hakemin 14 gün izole edileceği aktarıldı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"Bir Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 30.10.2020 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır.

Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

TFF Sağlık Kurulu"

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