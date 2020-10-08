PFDK'dan Marius Sumudica'ya 1 maç ceza
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya Trabzonspor maçında görevli hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verdi. Aynı müsabakada Trabzonspor da 24 bin TL'lik ceza aldı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun aldığı kararlar şu şekilde:
"1- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübünün, 04.10.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrası flaş röportaja belirlenen 5 kişilik oyuncu listesinden sadece 2 futbolcunun katılımının sağlanmasından dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu MARIUSI NINEL ŞUMUDICA'nın, 02.10.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu MARIUSI NINEL ŞUMUDICA'nın, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
3- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 02.10.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
4- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK başkanı GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ hakkında, 03.10.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, cezaya uyulmaması nedeniyle sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK idarecisi MESUT ALTAN'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK antrenörü PIERRE ACHILLE WEBO KOUAMO'nun maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu FREDRIK AASMUNDRUD GULDBRANDSEN'in maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
5- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 03.10.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
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