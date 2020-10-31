Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Ali Akman göz dolduruyor!

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da forma giyen 18 yaşındaki yetenekli futbolcu Ali Akman gollerine devam ediyor. Performansı ile Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine giren vadeden futbolcu oynadığı son 8 karşılaşmada 7 gol attı. Genç futbolcu Bursaspor'un Boluspor'u 4-2'lik yendiği maçta da fileleri 2 kez havalandırmayı başardı. İşte detaylar...

Bursaspor'un yıldız futbolcusu Ali Akman gollerine devam ediyor. TFF 1. Lig'in 8. haftasında Bursaspor sahasında Boluspor ile karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadele yeşil-beyazlıların 4-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Bursaspor'un galibiyetinde en büyük rol ise 18'lik yıldız Ali Akman'ındı.

Genç futbolcu maçın 21. ve 51. dakikalarında attığı gollerle maçın adamı olmayı başardı.

8 MAÇTA 7 GOL

Performansı gün geçtikte artan yıldız fubolcu ligde çıktığı son 8 karşılaşmada fileleri 7 kez havalandırmayı başardı.

Sezona şimdiden damga vuran yıldız futbolcu için Galatasaray ve Fenerbahçe devreye girmişti.

ALİ AKMAN KİMDİR?

18 Nisan 2002 Bursa doğumlu olan Ali Akman, kariyerine İnegölspor altyapısında başladı. 2015'te Bursaspor'un altyapısına geçen Akman, 2018'de A takıma kadar yükseldi. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası da dahil olmak üzere toplam 19 maça çıkan genç yıldız adayı, 4 gole imzasını atarken 1 de asist yaptı. Ali Akman, Türkiye U18 Milli Takım'ının formasını da giyiyor.

DİĞER