25 Ekim 2020, Pazar

FUTBOL

Ronaldinho kötü haberi kendi verdi!

Ronaldinho kötü haberi kendi verdi!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.10.2020

Son dakika corona virüsü haberi:  efsane yıldızlarından Ronaldinho'dan kötü haber geldi. 40 yaşındaki eski futbolcunun corona virüsü . İşte detaylar...

efsane futbolcularından Ronaldinho'dan kötü haber geldi. 40 yaşındaki eski yıldızın corona virüsü .

Ronaldinho Gaucho'nun COVID-19 test sonucu pozitif çıktı!

Eski yıldız kendi paylaştığı videoda corona virüsü testi yaptırdığını ve sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Semptom göstremediğini ve durumunun iyi olduğunu da belirten Ronaldinho, bir davete katılmak için Brezilya'nın kentine geldiğini ve testi burada yaptırdığını, cumartesi gününden bu yana da karantinada olduğunu söyledi.

La demande de libération de Ronaldinho à nouveau rejetée par le Paraguay - Le Soir

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