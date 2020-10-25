Ronaldinho kötü haberi kendi verdi!

Son dakika corona virüsü haberi: Brezilyanın efsane yıldızlarından Ronaldinho'dan kötü haber geldi. 40 yaşındaki eski futbolcunun corona virüsü test sonucu pozitif çıktı. İşte detaylar...

Brezilyanın efsane futbolcularından Ronaldinho'dan kötü haber geldi. 40 yaşındaki eski yıldızın corona virüsü test sonucu pozitif çıktı.

Ronaldinho Gaucho'nun COVID-19 test sonucu pozitif çıktı!

Eski yıldız kendi paylaştığı videoda corona virüsü testi yaptırdığını ve sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Semptom göstremediğini ve durumunun iyi olduğunu da belirten Ronaldinho, bir davete katılmak için Brezilya'nın Belo Horizonte kentine geldiğini ve testi burada yaptırdığını, cumartesi gününden bu yana da karantinada olduğunu söyledi.

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