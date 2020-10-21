21 Ekim 2020, Çarşamba
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İrfan Can Kahveci'ye sürpriz talip! Alman devi Schalke...
Son dakika transfer haberi: Göstediği performans ile dev kulüplerin dikkatini çeken Başakşehir'in başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci'ye Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke talip oldu. İşte tüm detaylar...
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Başakşehir'in orta alandaki yıldızı İrfan Can Kahveci'ye Almanya'dan talip var.
Takvim'in haberine göre; sezona çok kötü bir giriş yapan Schalke daha önce de gündemine gelen milli futbolcu için devre arasında Başakşehir'e teklif yapma kararı aldı.
AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUM DEMİŞTİ
Milli futbolcu geçen sezonun sonlarına doğru yaptığı açıklamada, "Benim de tabii ki hedeflerim var. Avrupa'ya gitmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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