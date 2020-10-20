20 Ekim 2020, Salı

FUTBOL

Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı A Spor'da yaşanacak!

Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı A Spor'da!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.10.2020

'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat 'nda 3. Lig'den 46 takımın yer aldığı 2. Tur başlıyor. Tek maç eleme usulü oynanacak karşılaşmalarda 3 günde 9 maç A Spor’da.

Ziraat 'nda 2. Tur heyecanı bugün oynanacak 3 maçla başlıyor. 'nın futbolseverlerle buluşturduğu kupanın 2. turunda; Misli.com 3. Lig'de yer alan ve 2. Tur'dan gelen 23 kulüple birlikte yine Misli.com 3. Lig'den 23 takımın katılımıyla toplam 46 takım kozlarını paylaşacak. Üç günde 9 maç, A Spor'dan şifresiz HD kalitesinde canlı olarak ekranlara gelecek. Birbirinden çekişmeli maçlar, corona virüsü salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak. Normal süre berabere tamamlanması halinde 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda tur atlayan takım, seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek. Kupası'nda 3. tur müsabakaları 3-4 ve 5 Kasım tarihlerinde oynanacak.

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