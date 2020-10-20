Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı A Spor'da yaşanacak!
Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Lig'den 46 takımın yer aldığı 2. Tur başlıyor. Tek maç eleme usulü oynanacak karşılaşmalarda 3 günde 9 maç A Spor’da.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı bugün oynanacak 3 maçla başlıyor. Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu kupanın 2. turunda; Misli.com 3. Lig'de yer alan ve 2. Tur'dan gelen 23 kulüple birlikte yine Misli.com 3. Lig'den 23 takımın katılımıyla toplam 46 takım kozlarını paylaşacak. Üç günde 9 maç, A Spor'dan şifresiz HD kalitesinde canlı olarak ekranlara gelecek. Birbirinden çekişmeli maçlar, corona virüsü salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak. Normal süre berabere tamamlanması halinde 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda tur atlayan takım, seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur müsabakaları 3-4 ve 5 Kasım tarihlerinde oynanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama