13 Ekim 2020, Salı

FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası maçlarını canlı izle! ZTK maçları nasıl canlı izlenir? A Spor izle...

Ziraat Türkiye Kupası maçlarını canlı izle!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.10.2020

'nda 1.tur heyecanı yaşanıyor. Günün maçları arasında Çarşambaspor -Yozgat 1959, Altındağ - Çankaya FK ve Bergama Bld - Manisaspor maçları yer alıyor. Futbolseverler maçları canlı izlemek için araştırma yapıyor. İşte detaylar... | Ziraat Türkiye Kupası maçlarını ! Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? A Spor izle...

heyecanı başlıyor. A Spor'da büyük heyecan yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!

13 EKİM 2020 SALI

13:00 ÇARŞAMBASPOR - YOZGATSPOR 1959 FK - CANLI
14:30 ALTINDAĞSPOR - ÇANKAYA FK - CANLI
15:30 BERGAMA BELEDİYESPOR - MANİSASPOR - CANLI

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