Ziraat Türkiye Kupası maçlarını canlı izle! ZTK maçları nasıl canlı izlenir? A Spor izle...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1.tur heyecanı yaşanıyor. Günün maçları arasında Çarşambaspor -Yozgat 1959, Altındağ - Çankaya FK ve Bergama Bld - Manisaspor maçları yer alıyor. Futbolseverler maçları canlı izlemek için araştırma yapıyor. İşte detaylar... | Ziraat Türkiye Kupası maçlarını canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? A Spor izle...

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. A Spor'da büyük heyecan yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!

13 EKİM 2020 SALI

13:00 ÇARŞAMBASPOR - YOZGATSPOR 1959 FK - CANLI

14:30 ALTINDAĞSPOR - ÇANKAYA FK - CANLI

15:30 BERGAMA BELEDİYESPOR - MANİSASPOR - CANLI

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