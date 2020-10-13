Ziraat Türkiye Kupası: Altındağ Belediye - Çankaya FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor. Altındağ Belediye ile Çankaya FK karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Altındağ Belediye - Çankaya FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 1. tur mücadelesinde bugün Altındağ Belediye ile Çankaya FK karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Peki, Altındağ Belediye - Çankaya FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ALTINDAĞ BELEDİYE - ÇANKAYA FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Altındağ Belediye - Çankaya FK maçı 13 Ekim Salı günü saat 14:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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