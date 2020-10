Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Sporda devrim yaptık

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fotomaç Gaztesi'ne verdiği röportajda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002 yılından bu yana spor altyapımızın güçlendirilmesi amacıyla tesisleşmede adeta bir devrim yaptık. Avrupa standartlarında tesislerimiz var" ifadelerini kullandı.

1- Türk sporunun yeni tip koronavirüs ile mücadelesinden başarılı bir şekilde çıktığını söyleyebilir miyiz? Her sektör önemli sınavdan geçti. Spor da bundan en ciddi etkilenen konulardan biri. Biz ülke olarak gerek Gençlik ve Spor Bakanlığımız, gerek federasyonlar, kulüpler, sivil toplum kuruluşlarımız ciddi bir iletişim ve çalışma halindeydik. Süreç boyunca bakanlık olarak Türkiye genelinde spor tesislerinde sıkı tedbirler aldık ve uygulamaya koyduk. Bu seferberliğin ilerleyen dönemde de etkin bir koordinasyonla sürdürüleceğine yürekten inanıyorum. Spor karşılaşmalarının seyircisiz oynanması bu süreçte hepimiz için zor oldu ancak güzel günlerin çok yakın olduğunu belirtmek istiyorum. Yeter ki kuralları sıkı şekilde uygulamaya devam edelim. O muhteşem atmosferlere kavuşmak için hepimiz sabırsızlanıyoruz.

ÖNCELİK İHRACAT

Bu süreç bize gösterdi ki; sporda, özellikle de futbolda artık savurganlığın, üretmeden tüketmenin, ihracat yerine ithalatın öncelik alındığı bir dönem olmamalı. Herkes ayağını yorganına göre uzatmalı. Futbolumuz, spor camiamız adına, idari, mali ve sportif anlamda yapılanları değil, yapılmayanları, yeni yaklaşımları hep birlikte ortaya koymalıyız.

2- Pandemi sürecinde sporcumuzun olduğu her yerle ve herkesle irtibat kurdunuz. Gençlerimizle ve sporcularla bir arada olmak, onlarla güçlü bir bağ kurmak size ne hissettiriyor? Bulunduğumuz makam elbette hem gençlerle hem sporcularla iç içe olmayı gerektiriyor. Ama ben fıtrat olarak gençlerle sohbet etmeyi, onlarla vakit geçirmeyi hep çok sevdim. Boş zamanlarımda gider gençlerle basket oynardım, maç bitince sohbet ederdik. Gençlerimizin, sporcularımızın derdi sıkıntısı, artık benim derdim. Direkt kendilerinden dinlemek için haftanın hemen her günü gençlerle, sporcularla bir araya geliyorum. Bu Bakanlık onların bakanlığı. Sporcumuza, gencimize "halin keyfin nasıl" diye sormak zorundayım. Onlar için ne yapabiliriz, bizden beklentileri nedir, nasıl bir Bakanlık görmek isterler bunları sorup fikirlerini almak zorundayız. Her şehrimizden gençler, sporcular, yanı sıra yurt dışında yaşayan gençlerimiz geliyor... Birlikte çözüm üretiyoruz, fikir geliştiriyoruz.

BAL'I TAKİPTEYİZ

Gençlerimizle, sporcularımızla olan samimiyetimizden elbette mutluluk duyuyorum. Gençlerin,sporcularımızın hem Bakanı, yol arkadaşı hem Mehmet Ağabeyleri olmaktan çok mutluyum.

3- Vaka sayılarının artmasından dolayı TFF, BAL ve diğer Amatör Liglerin başlamasına izin vermedi. Bakanlık olarak bu konuda bir görüşme yaptınız mı? Bilindiği üzere tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgınının etkileri halen devam etmektedir. Dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonumuz, kararlarını Sağlık Bakanlığımızın aldığı tedbirler ve uyguladığı talimatlar ile TFF Sağlık Kurulunun önerileri doğrultusunda değerlendirmektedir. Başta federasyonumuz olmak üzere en büyük 2020-2021 Sezonunu sağlıklı bir şekilde başlatmaktır. Ama herkes müsterih olsun. Konuyu takip ediyoruz.

4- Sürekli "Türk futbolunda alt yapı sorunu" konuşuluyor. TFF'nin bu konuyu çözememesi gündem oluşturuyor mu? Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TFF iş birliği yapabilir mi? Özellikle pandemi süreci bize gösterdi ki; bu dönem ve önümüzdeki süreçte sporda, özellikle de futbolda artık savurganlığın, üretmeden tüketmenin, ihracat yerine ithalatın öncelik alındığı bir dönem olmamalı. Herkes ayağını yorganına göre uzatmalı. Kaynaklarımızı çok dikkatli ve de tutumlu kullanmalıyız.

MARKA OLACAĞIZ

Bu noktada altyapı meselesi önümüze çıkıyor. Bu mesele gerçekten futbolumuzun önemli bir konusu. Önümüzdeki süreç futbolcu yetiştirme, futbolcu ihracatı, Türk futbolu için markalaşma süreçlerinin hızlandığı bir dönem olmalı diye düşünüyorum. Öyle gençler yetiştirmeliyiz ki milli takımımızın da eli güçlensin. Bütün hassasiyetimizle, mevcut spor sistemimizin, çağdaş ve etkin bir spor sistemine dönüşümünü hep beraber sağlayacağız.

5- Geçtiğimiz günlerde sizin başkanlığınızda "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Kanun Teklifi"ni değerlendirdiniz. İçeriğinde neler var? Ülkemizde kulüp yapıları, eşine pek az rastlanır bir çeşitlilik gösteriyor. Dernek, anonim şirket, müessese, branş ve belediye kulüplerimiz var. Bu durum, yasal anlamda sorunları da beraberinde getiriyor. Uzunca bir süredir üzerinde çalıştığımız yasa teklifinin önümüzdeki dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesini bekliyoruz. Elbette yasal düzenlemeler problemlerin çözümü için ilk adımlardır. Bu çözümleri sürekli kılacak olanlar, spor kulüplerimizdir. Kulüplerimizin, içinde bulundukları bu girdaptan çıkmaları için herkes elini taşın altına koymalıdır.

6- Spor Kulüplerinin gelir kaybı yaşamaması için HES Kodu ile tarafların tribünlere alınmasını sağlamak mümkün olabilir mi? Tabii ki hepimizin, bütün sporseverlerin maçların seyircili oynanmasına dair bir özlemi var. TFF'nin Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ile işbirliği içinde olduğu bir çalışma var. Sürecin gidişatına göre, gerekli tedbirler alınarak belli oranda seyircinin statlara alınması mümkün olabilir. Bu karar, salgının gidişatı ve Bilim Kurulunun tavsiyesi kararları doğrultusunda alınabilir. Dolayısıyla bizim maçların seyircili oynanıp oynanamayacağı konusunda referansımız Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuzdur. 7- A milli futbol takımımız maçları için destek mesajı olarak ne söylemek istersiniz? Şampiyonaya uzun bir süre var ve bizim moralimiz, motivasyonumuz son derece yüksek. Şenol Hocamızın ve sporcularımızın, elemelerdeki hırsı, azmi ve inancı gruplarda da göstererek sonuna kadar gideceklerine yürekten inanıyor, her birine ayrı ayrı başarılar diliyorum. "Bizim Çocuklar" yapar, başarır, bu millete yeni sevinçler yaşatır. Onlara güveniyoruz. 8- Gençleri spora teşvik etmek amaçlı "Spor Projeleri" olacak mı? Hali hazırda 10 Bin Pota, Yüzme Bilmeyen Kalmasın, Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme, Sporcu Bursu gibi çalışmalar var. Bu konuda mütevazı olmaya gerek yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002 yılından bu yana spor altyapımızın güçlendirilmesi amacıyla tesisleşmede adeta bir devrim yaptık. Avrupa standartlarında tesislerimiz var.

HEDEF 1 MİLYON

Milli Eğitim Bakanlığımız ile imzaladığımız bir işbirliği protokolümüz var. Protokol ile okullarda yeterli fiziksel ve eğitsel altyapı oluşturarak öğrencilerin spor aktivitelerine erişiminin sağlanması, yeteneklerin erken keşfedilmesi ve sporun toplumun tümüne yayılmasını amaçlıyoruz. Spor liseleri öğretim programları revize edilerek, mezunların spor tesisleri yöneticisi, kulüp yöneticisi gibi unvanlarda istihdamının sağlanmasını, spor lisesi mezunlarına birinci kademe antrenörlük (yardımcı antrenör) belgesinin verilmesini, mahalle spor kulüplerinin kurulmasını, öğrencilerin spora yönlendirilmesini hedefliyoruz. Artık yetenekli gençlerimiz okul mu spor mu ikileminde kalmayacak. Uluslararası organizasyonlarda ülkemizi temsil etmiş sporcular anlaşılan 52 vakıf üniversitesinde yüzde 100 bursla eğitim öğretim görme hakkına kavuştu. Yüzme bilmeyen kalmasın projemiz kapsamında ise 2020 sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzmeyi öğreteceğiz. Gençlik Spor Bakanlığımızın en önemli adımı ve kararı bu. Ülke genelinde mahalle ve okul sahaları inşa ettik. İllerimizi, ilçelerimizi yüzme havuzları, kortlar, atletizm pistleri, basketbol, futbol ve voleybol sahalarıyla donatmaya devam edeceğiz. Gençlerimiz ve sporcularımız, Bakanlığımızla iletişim içinde olsun. Web sitemizi, sosyal mecralardaki duyurularımızı takip etsinler. Etkinliklerimizden haberdar olsunlar. Her birini buradan sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.

