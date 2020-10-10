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FUTBOL

Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

Halil Dervişoğlu kimdir?
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 Giriş Tarihi: 10.10.2020

'ın yıldızı 'nun adı, dün oynanan hazırlık maçı sonrası gündeme oturdu. Birçok kişi arama motorlarında genç yıldızın kim olduğunu, kariyerini ve özelliklerini araştırıyor. Peki, Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? İşte detaylar...

'ın 'la oynadığı hazırlık maçında Marcao ile arasında yaşanan olayın ardından gündeme oturan genç yıldız adayı Halil Dervişoğlu'nun kim olduğu, yaşı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Halil Dervişoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor?

HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?

8 Aralık 1999'da 'nın kentinde dünyaya gelen genç futbolcu aslen Trabzonlu'dur. Forvet pozisyonunda oynayan gurbetçi futbolcu Sparta Rotterdam altyapısında futbola başladı. Geçen sezonun devre arasında ekiplerinden Brentford'a 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan genç oyuncu, bu sezon başında ise Hollanda ekibi Twente'ye kiralandı. Geçen sezon toplam 26 resmi maçta forma giyen Halil, 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Ümit Milli Takım'da ise toplam 8 maça çıkan genç yıldız, 3 gol kaydetti.

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