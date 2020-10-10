Ümit Milli Takım'ın yıldızı Halil Dervişoğlu'nun adı, dün oynanan Galatasaray hazırlık maçı sonrası gündeme oturdu. Birçok kişi arama motorlarında genç yıldızın kim olduğunu, kariyerini ve özelliklerini araştırıyor. Peki, Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? İşte detaylar...

Galatasaray'ın Ümit Milli Takım'la oynadığı hazırlık maçında Marcao ile Halil Dervişoğlu arasında yaşanan olayın ardından gündeme oturan genç yıldız adayı Halil Dervişoğlu'nun kim olduğu, yaşı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Halil Dervişoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor?

HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?

8 Aralık 1999'da Hollanda'nın Rotterdam kentinde dünyaya gelen genç futbolcu aslen Trabzonlu'dur. Forvet pozisyonunda oynayan gurbetçi futbolcu Sparta Rotterdam altyapısında futbola başladı. Geçen sezonun devre arasında İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'a 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan genç oyuncu, bu sezon başında ise Hollanda ekibi Twente'ye kiralandı. Geçen sezon toplam 26 resmi maçta forma giyen Halil, 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Ümit Milli Takım'da ise toplam 8 maça çıkan genç yıldız, 3 gol kaydetti.

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