04 Kasım 2020, Çarşamba

FUTBOL

Şampiyonlar Ligi'nde bu maçlar nefes kesti! İşte günün sonuçları

Devler Ligi'nde bu maçlar nefes kesti! İşte günün sonuçları
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 Giriş Tarihi: 03.11.2020

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA 'nde 2020-2021 sezonu grup maçlarının üçüncü haftası başladı. İşte 3 Kasım Salı günü oynanan maçlarda alınan sonuçlar...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen 'nin gruplarında üçüncü hafta karşılaşmaları, 3 Kasım Salı günü oynanan karşılaşmalarla başladı.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi , H Grubu'ndaki üçüncü maçında çarşamba günü saat 20.55'te 'nin takımını ağırlayacak.

Ligde 3 Kasım Salı günü oynanan maçların sonuçları ve üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:

20.55 1-1

20.55 0-6

23.00 Salzburg 2-6

23.00 3-2 Inter

23.00 3-0 Olympiakos

23.00 Porto 3-0 Marsilya

23.00 Midtjylland 1-2 Ajax

23.00 Atalanta 0-5 Liverpool (İngiltere)

4 Kasım Çarşamba:

20.55 Zenit () - Lazio ()

20.55 Medipol Başakşehir - Manchester United (İngiltere)

23.00 Chelsea (İngiltere) - Rennes ()

23.00 Sevilla () - Krasnodar (Rusya)

23.00 (Belçika) - ()

23.00 Barcelona (İspanya) - ()

23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Juventus (İtalya)

23.00 Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

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