Yalçın Ayhan futbolu bıraktı!
Beşiktaş altyapısından yetişen ve bir dönem Galatasaray forması da giyen Yalçın Ayhan, profesyonel futbol hayatını sonlandırdığını açıkladı.
Yalçın Ayhan, aktif futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
Yalçın Ayhan, yaptığı yazılı açıklamada, 1998 yılında amatör ligden Beşiktaş Kulübünün 14-16 yaş takımına transferiyle başladığı ve 392 Süper Lig, 33 TFF 1. Lig, 38 Türkiye Kupası olmak üzere 463 resmi maçta görev aldığı profesyonel futbol hayatına nokta koyduğunu belirterek, "Aktif futbol yaşantımı bıraktığımı spor kamuoyu ve tüm sevenlerimle paylaşmak istiyorum." ifadesini kullandı.
Futbol hayatı boyunca görev yaptığı 14 ayrı kulübün taraftarına, malzemecisine, başkan ve yöneticilerine teşekkür eden Yalçın Ayhan, "Teknik adamlara, müsabakalarımızda görev yapan hakemlerimize, tüm takım arkadaşlarıma teşekkürlerimi ve şükranlarımı bir borç bilirim. Her ne kadar aktif futbol hayatıma nokta koymuş olsam da 22 yıllık birikimimi yine futbola hizmet ederek değerlendirmek istiyorum. Bu hususta ilerleyen zamanlarda gelişmeler olması halinde bunları da tüm sevenlerim ve spor kamuoyuyla paylaşacağımı belirtmek isterim." görüşlerine yer verdi.
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