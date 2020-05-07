Kulüpler Birliği'nden Mustafa Cengiz'e "geçmiş olsun" mesajı

Kulüpler Birliği Vakfı, beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Vakfın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in başarılı bir operasyon geçirdiğini mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Cengiz'e bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, en kısa sürede tekrar sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

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