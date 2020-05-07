07 Mayıs 2020, Perşembe

FUTBOL

Kulüpler Birliği'nden Mustafa Cengiz'e "geçmiş olsun" mesajı

Kulüpler Birliği'nden Cengiz'e geçmiş olsun mesajı
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.05.2020

Kulüpler Birliği Vakfı, beyin ameliyatı geçiren Başkanı için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Vakfın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Başkanı Sayın 'in başarılı bir operasyon geçirdiğini mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Cengiz'e bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, en kısa sürede tekrar sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

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