Eşit ücret talebine ret

ABD Kadın Futbol Takımı'nın, geçtiğimiz yıl erkek milli takım ile eşit ücret alma isteğiyle ABD Futbol Federasyonu'na açtığı dava sonuçsuz kaldı.

28 kadın futbolcu, Eşit Ücret Yasası uyarınca 66 milyon dolar tazminat istiyordu. Ancak mahkeme bu talebi, "Kadın takımına, erkek takımından daha fazla hem kümülatif hem de ortalama maç başına ödeme yapıldı" diyerek reddettiğini açıkladı.

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