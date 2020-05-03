03 Mayıs 2020, Pazar
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Eşit ücret talebine ret
ABD Kadın Futbol Takımı'nın, geçtiğimiz yıl erkek milli takım ile eşit ücret alma isteğiyle ABD Futbol Federasyonu'na açtığı dava sonuçsuz kaldı.
28 kadın futbolcu, Eşit Ücret Yasası uyarınca 66 milyon dolar tazminat istiyordu. Ancak mahkeme bu talebi, "Kadın takımına, erkek takımından daha fazla hem kümülatif hem de ortalama maç başına ödeme yapıldı" diyerek reddettiğini açıkladı.
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