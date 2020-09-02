02 Eylül 2020, Çarşamba

FUTBOL

Nihat Özdemir'den birlik çağrısı!

Nihat Özdemir'den birlik çağrısı!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.09.2020

futbolunda yaşanan gerginlikleri geride bırakmaları gerektiğini vurgulayan , “Türk futbolunun değerini yükseltmek için daima omuz omuza vermemiz gerektiğini, bir kez daha hep birlikte anladığımıza inanıyorum” dedi.

'da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'nda yönetim ve denetleme kurulu ile ilgili ibra oylaması yapıldı. Pandemi nedeniyle tedbirlerin alındığı genel kurula; TFF Başkanı , TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Kulüp Başkanları ve Genel Kurul delegeleri katıldı. Başkan Nihat Özdemir, yaptığı konuşmada ailesine birlik çağrısında bulundu. "Bizim vakit kaybetmeye tahammülümüz yok. Ve daha yapacak çok işimiz var. Hedefimiz, futbolunu, yetiştiren, üreten, kazanan, gelişen ve Avrupa'da, dünyada söz sahibi olan daha iyi bir yapıya kavuşturmak. Bu nedenle, hem sizlerin hem bizlerin, geçen dönemden gerekli mesajları aldığını düşünüyor ve Türk futbolunun değerini yükseltmek için daima omuz omuza vermemiz gerektiğini, bir kez daha hep birlikte anladığımıza inanıyorum" dedi. Pandemi süreci nedeniyle olağanüstü şartlar yaşamalarına rağmen iyi bir sezon geçirdiklerinin altını çizen Nihat Özdemir şunları söyledi: "Bizlerden talep ettiğiniz her şeyi, yönetim kurulumuzda değerlendirdik, kararlar aldık ve sizlere yardımcı olmaya çalıştık. O kararlardan en önemlisi, sizlerin de ortak mutabakatıyla liglerde düşmenin olmamasıydı. Yeni sezonda 21 takımlı ligi hep birlikte tecrübe edeceğiz. Bugün genel kurul salonumuzda 145 profesyonel kulübümüzün temsilcileri var. Genel Kurul ailesi olarak daha da büyüdük ve yeni bir dönem bizleri bekliyor. BÜYÜME derken, Türk futbolunun değer kaybetmeden yoluna devam etmesi ve siz kulüplerimizin büyüme politikalarına destek olması için Federasyon olarak önemli adımlar attık."
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