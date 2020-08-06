06 Ağustos 2020, Perşembe

FUTBOL

PFDK kararları açıklandı

PFDK kararları açıklandı
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.08.2020

Türkiye Federasyonu () , 'nin Kosovalı golcüsü 'in derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı 2 maçlık cezaya itirazını reddetti. Kurul ayrıca, Galatasaray Başkan Yardımcısı 'a verilen para cezasını da onadı.

'nun bugün yaptığı toplantıda aldığı kararlar şöyle:

" ve A.Ş.'nin idarecisi ile ilgili 'nın 23.07.2020 tarihli E.2019-2020/861 K.2019-2020/1035 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin idarecisi Yusuf Günay'ın maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 4.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,
A.Ş.'nin futbolcusu ile ilgili PFDK'nın 23.07.2020 tarihli E.2019-2020/865 K.2019-2020/1034 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Vedat Muriç'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir."



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