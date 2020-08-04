04 Ağustos 2020, Salı

FUTBOL

MHK eski başkan vekili Ahen Tüzün hayatını kaybetti

MHK eski başkan vekili Ahen Tüzün hayatını kaybetti
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.08.2020

TFF eski hakemlerinden ve bir dönem eski başkan vekili görevini de yapan , hayatını kaybetti.

tarafından yapılan açıklamada; "Türk hakemliğine uzun yıllar hizmetlerde bulunan, eski hakem ve eski Başkan Vekili hayatını kaybetti. Ahen Tüzün'ün cenazesi bugün (4 Ağustos Salı) ikindi namazını müteakiben Ankara İsmet Oğultürk Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Merhum Ahen Tüzün'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve hakem camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
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