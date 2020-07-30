30 Temmuz 2020, Perşembe

FUTBOL

Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu

Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.07.2020

Corona virüsü salgınından etkilenen ve uzun süredir kapalı olan halı sahaların ne zaman açılacağı merak konusu olmuştu. Halı Saha Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada halı sahaların 4 Ağustos'tan itibaren faaliyete geçeceğini duyurdu.

Halı Saha Futbol Federasyonu (HFF), tesislerin 4 Ağustos'ta yeniden faaliyete başlayacağını duyurdu.

HFF'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 5 aydır kapalı olan halı sahalar, Gençlik ve Spor Bakanlığının yayımladığı genelge doğrultusunda 4 Ağustos'tan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HFF Başkanı Bahadır Bulut, "Bu süreçte yanlarında olduğumuz için teşekkür eden birçok halı saha işletmecisine asıl biz teşekkür ederiz. Biz görevimizi yaptık" ifadelerini kullandı.

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