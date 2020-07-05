05 Temmuz 2020, Pazar

FUTBOL

Kayserispor'da testler negatif çıktı

Kayserispor'da testler negatif çıktı
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 Giriş Tarihi: 05.07.2020

Süper Lig ekibi Hes Kablo 'da, Beşiktaş maçı öncesinde yapılan corona virüsü testleri negatif çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo 'da ligin 30.haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş maçı öncesinde yapılan korona virüs testleri sonuçlandı. Test sonuçlarına göre, futbolcuların, teknik heyetin ve personelim corona virüsü testi negatif çıktı.

Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu

Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "04 Temmuz 2020 tarihinde futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip korona virüs testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip korona virüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

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