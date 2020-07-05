Kayserispor'da testler negatif çıktı

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'da, Beşiktaş maçı öncesinde yapılan corona virüsü testleri negatif çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da ligin 30.haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş maçı öncesinde yapılan korona virüs testleri sonuçlandı. Test sonuçlarına göre, futbolcuların, teknik heyetin ve personelim corona virüsü testi negatif çıktı.

Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "04 Temmuz 2020 tarihinde futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip korona virüs testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip korona virüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

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