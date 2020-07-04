Jürgen Klopp Alcantara konusunda ısrarcı!
Liverpool tarihi sezonunun ardından transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Alman teknik adam Jürgen Klopp'un ilk tercihi İspanyol orta saha oyuncusu Thiago Alcantara oldu.
Bayern Münih'teki sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek olan Thiago Alcantara için Liverpool'un devrede olduğu iddia edildi.
Avrupa futbolunun en yetenekli orta saha oyuncularından biri olarak gösterilen İspanyol yıldızın bu teklife sıcak bakması transferin yaz döneminde gerçekleşeceği iddialarını güçlendirdi.
Haziran 2021'de Bayern Münih'teki sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki Alcantara bu sezon 35 karşılaşmada 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Alcantara'nın Bayern Münih ile sözleşme uzatma fikrine sıcak bakmadığı ve Premier Lig'e ya da La Liga'ya gitmek istediği belirtildi.
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