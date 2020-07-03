03 Temmuz 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Halil Altıntop Bayern Münih altyapısında görev alacak!

Eski milli futbolcu Bayern Münih altyapısında!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.07.2020

Eski milli futbolcu , U16 takımında yardımcı antrenör olarak göreve başlayacak.

Bundesliga şampiyonu 'ten yapılan açıklamada ve basınında çıkan haberlerde, eski milli futbolcumuz 'un gelecek sezonda Bayern Münih'in U16 takımı teknik direktörü Alexander Moj'un yardımcılığını yapacağı duyuruldu. Halil Altıntop, antrenör kariyerine Almanya'nın Stuttgart ekibinde başladı. Eski milli futbolcu, son olarak Schwaben Augsburg kulübünü çalıştırdı. Futbolculuk kariyerinde Bundesliga'da 351 maça çıkan 37 yaşındaki eski futbolcu, 38 kez de A Milli Takım formasını giydi.


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