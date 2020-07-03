Halil Altıntop Bayern Münih altyapısında görev alacak!

Eski milli futbolcu Halil Altıntop, Bayern Münih U16 takımında yardımcı antrenör olarak göreve başlayacak.

Bundesliga şampiyonu Bayern Münih'ten yapılan açıklamada ve Almanya basınında çıkan haberlerde, eski milli futbolcumuz Halil Altıntop'un gelecek sezonda Bayern Münih'in U16 takımı teknik direktörü Alexander Moj'un yardımcılığını yapacağı duyuruldu. Halil Altıntop, antrenör kariyerine Almanya'nın Stuttgart ekibinde başladı. Eski milli futbolcu, son olarak Schwaben Augsburg kulübünü çalıştırdı. Futbolculuk kariyerinde Bundesliga'da 351 maça çıkan 37 yaşındaki eski futbolcu, 38 kez de A Milli Takım formasını giydi.





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