Var da sosyal mesafeli

TFF'nin Riva'daki tesislerinde bulunan VAR Merkezi maçlara hazır hale getirildi. Sosyal mesafeyi ve minimum teması sağlamak hedefiyle görev alanları pleksiglas seperatörler ile birbirinden ayrıldı.

TFF'nin Riva'daki tesislerinde bulunan VAR Merkezi maçlara hazır hale getirildi. Sosyal mesafeyi ve minimum teması sağlamak hedefiyle görev alanları pleksiglas seperatörler ile birbirinden ayrıldı.

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