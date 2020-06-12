12 Haziran 2020, Cuma

FUTBOL

Var da sosyal mesafeli

Var da sosyal mesafeli
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.06.2020

'nin 'daki tesislerinde bulunan VAR Merkezi maçlara hazır hale getirildi. Sosyal mesafeyi ve minimum teması sağlamak hedefiyle görev alanları pleksiglas seperatörler ile birbirinden ayrıldı.

'nin 'daki tesislerinde bulunan VAR Merkezi maçlara hazır hale getirildi. Sosyal mesafeyi ve minimum teması sağlamak hedefiyle görev alanları pleksiglas seperatörler ile birbirinden ayrıldı.

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