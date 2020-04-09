09 Nisan 2020, Perşembe

FUTBOL

Şota: Astımım var

Şota: Astımım var
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.04.2020

Gürcü teknik adam Şota, Vice'a konuştu ve koronavirüs günlerini anlattı. 'un eski hocası, "Özbekistan'dan ayrılarak İstanbul'a geldim. Kasımpaşa'da çalıştığım dönemde İstanbul'da bir ev aldım. Burada yaşıyoruz. Tüm ailem yanımda. Astımım olduğu için çok dikkatli davranıp evden çıkmıyorum" ifadesini kullandı.

Gürcü teknik adam Şota, Vice'a konuştu ve koronavirüs günlerini anlattı. 'un eski hocası, "Özbekistan'dan ayrılarak İstanbul'a geldim. Kasımpaşa'da çalıştığım dönemde İstanbul'da bir ev aldım. Burada yaşıyoruz. Tüm ailem yanımda. Astımım olduğu için çok dikkatli davranıp evden çıkmıyorum" ifadesini kullandı.
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